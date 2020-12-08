В оперативно-дежурную службу Жодинского ГОВД поступило сообщение о водителе легковушки, который за рулем находится в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.
На место выехал наряд ОГАИ. Указанный автомобиль был обнаружен и остановлен на улице Советской. За рулем находился 56-летний местный житель. По результатам медицинского освидетельствования в крови задержанного обнаружено 2,8 промилле алкоголя.
В ходе опроса было установлено, что мужчина направлялся за внуком в школу. Мужчина пытался убедить инспекторов, что ничего, кроме 50 г валерьянки, не употреблял, подкрепляя свои слова удостоверением инвалида.
По данному факту в отношении водителя составлен административный протокол по статье 18.16 КоАП РБ.
Видео: УВД Миноблисполкома
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Житель Жодино сел за руль пьяным и отправился забирать внука из школы
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