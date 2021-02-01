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  2. Житель Жлобина ушиб палец на ноге и пытался обвинить в этом милицию

Житель Жлобина ушиб палец на ноге и пытался обвинить в этом милицию

Пьяный 25-летний горожанин поссорился со своей девушкой, позвонил на спецлинию 102 и заявил, что вечером в один из августовских дней на главной площади города один из милиционеров дубинкой ушиб ему палец на ноге. 


К заявителю приехала следственно-оперативная группа, следователь предупредил мужчину об ответственности за заведомо ложный донос. При объяснении тот поменял дату инцидента и место, суть же оставил без изменений. Следователи стали разбираться. Оказалось, что травму пальца мужчина получил дома за несколько дней до указанных им событий. На станции скорой медицинской помощи зафиксирован его утренний звонок с просьбой о помощи. 

Прибыв по вызову, медработники обнаружили в квартире изрядно выпившего молодого человека, который жаловался на боль в спине и пальце. Ему вкололи обезболивающее и порекомендовали обратиться в поликлинику. Мужчина не пошел в поликлинику, как и в подразделение экспертизы, куда направил его следователь. В конце концов он признался, что солгал о причинении ему телесных повреждений сотрудниками милиции, полностью признал вину и раскаялся.  

– На основании сбора и анализа установленных фактических данных жителю Жлобина предъявлено обвинение по статье за заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением в тяжком преступлении, – сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. – Уголовное дело расследовано, передано прокурору для дальнейшего направления в суд.

Установлено, что фигурант уже привлекался к административной ответственности, в том числе и за заведомо ложный донос в милицию.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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