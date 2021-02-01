Житель Жлобина ушиб палец на ноге и пытался обвинить в этом милицию

К заявителю приехала следственно-оперативная группа, следователь предупредил мужчину об ответственности за заведомо ложный донос. При объяснении тот поменял дату инцидента и место, суть же оставил без изменений. Следователи стали разбираться. Оказалось, что травму пальца мужчина получил дома за несколько дней до указанных им событий. На станции скорой медицинской помощи зафиксирован его утренний звонок с просьбой о помощи.Прибыв по вызову, медработники обнаружили в квартире изрядно выпившего молодого человека, который жаловался на боль в спине и пальце. Ему вкололи обезболивающее и порекомендовали обратиться в поликлинику. Мужчина не пошел в поликлинику, как и в подразделение экспертизы, куда направил его следователь. В конце концов он признался, что солгал о причинении ему телесных повреждений сотрудниками милиции, полностью признал вину и раскаялся., – сообщает. –Установлено, что фигурант уже привлекался к административной ответственности, в том числе и за заведомо ложный донос в милицию.