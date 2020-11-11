Житель Жлобина хранил более 11 килограммов насвая

– рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.В отношении дилера составлен административный протокол, по которому его ждет денежный штраф или арест. Мужчина и ранее имел проблемы с законом из-за насвая, только в текущем году у него изъяли 18 килограммов небезопасного табака, а в 2017 году за операции с ним даже конфисковали автомобиль. Но мужчина и не собирался заканчивать с опасным ремеслом.Фото УВД Гомельского облисполкома