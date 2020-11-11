Сотрудники наркоконтроля районного РОВД получили оперативную информацию о том, что 27-летний горожанин может хранить на съемной квартире некурительный табак в большом количестве. К нему нагрянули с проверкой и нашли более 11 килограммов насвая.
– Часть товара была расфасована и должна была в самое ближайшее время реализовываться, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
В отношении дилера составлен административный протокол, по которому его ждет денежный штраф или арест. Мужчина и ранее имел проблемы с законом из-за насвая, только в текущем году у него изъяли 18 килограммов небезопасного табака, а в 2017 году за операции с ним даже конфисковали автомобиль. Но мужчина и не собирался заканчивать с опасным ремеслом.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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Житель Жлобина хранил более 11 килограммов насвая
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