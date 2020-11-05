Как следует из материалов следствия, 27 октября 32-летний житель райцентра нанес оскорбительные надписи на Государственный флаг и прикрепил к зданию ресторана неподалеку от дома и автодороги Житковичи – Давид Городок.
Флаг заметили и поставили в известность правоохранительные органы. «Художника» быстро вычислили, в его квартире нашли предметы сомнительного творчества.
– В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство. На допросе он подробно рассказал о происшествии и раскаялся в содеянном, – сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Видео: СК Беларуси
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Житель Житковичей нанес оскорбительные надписи на Государственный флаг и вывесил его на всеобщее обозрение
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