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  2. Житель Витебской области выманивал деньги для несуществующего бизнеса

Житель Витебской области выманивал деньги для несуществующего бизнеса

Он обманул свыше десяти человек на общую сумму около 300 тыс. долларов.  

Фото носит иллюстративный характер

На 29-летнего жителя Витебского района вышли оперативники ГУБОПиК МВД. На протяжении нескольких лет (точный временной промежуток устанавливается) злоумышленник выманивал крупные суммы денег у граждан разных регионов Беларуси. 

– Предлоги были разные: развитие несуществующего бизнеса, в отдельных случаях рассказывал, что у него есть возможность поставки драгоценных камней. Жертвами мужчины в том числе были его родственники и хорошие знакомые. Точное количество пострадавших устанавливается. Предположительно, у 29-летнего мужчины имелись соучастники. На данный момент подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Санкции этой статьи предусматривают от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ранее житель Витебского района был судим за причинение тяжких телесных повреждений. Если вы стали жертвой преступной деятельности этого человека, сообщите в милицию, – рассказал подробности sb.by начальник отдела по борьбе с организованной преступностью 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Руслан Баязитов. 

Фото: pixabay.com
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