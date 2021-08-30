Житель Витебской области выманивал деньги для несуществующего бизнеса

Он обманул свыше десяти человек на общую сумму около 300 тыс. долларов.
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На 29-летнего жителя Витебского района вышли оперативники ГУБОПиК МВД. На протяжении нескольких лет (точный временной промежуток устанавливается) злоумышленник выманивал крупные суммы денег у граждан разных регионов Беларуси.
– Предлоги были разные: развитие несуществующего бизнеса, в отдельных случаях рассказывал, что у него есть возможность поставки драгоценных камней. Жертвами мужчины в том числе были его родственники и хорошие знакомые. Точное количество пострадавших устанавливается. Предположительно, у 29-летнего мужчины имелись соучастники. На данный момент подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Санкции этой статьи предусматривают от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ранее житель Витебского района был судим за причинение тяжких телесных повреждений. Если вы стали жертвой преступной деятельности этого человека, сообщите в милицию, – рассказал подробности sb.by начальник отдела по борьбе с организованной преступностью 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Руслан Баязитов.
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