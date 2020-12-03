Витебский областной суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком убийстве мужчины в областном центре. Об этом сообщил прокурор отдела прокуратуры области Александр Филимонов.
Инцидент произошел в июле нынешнего года. По данным следствия, двое знакомых устроили застолье в квартире. В разгар вечера между ними возник конфликт, который привел к драке. Витебчанин не менее 15 раз ударил приятеля руками и табуретом в шею, голову, грудную клетку и живот. Мужчина от полученных травм скончался на месте.
Чтобы снять с себя подозрения, обвиняемый вложил в руку убитого нож. Таким образом он хотел создать видимость, будто оборонялся от пьяного знакомого. По итогу витебчанин признал свою вину, но частично. Выяснилось, что ранее он был 13 раз судим.
Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его будут лечить от алкоголизма. С обвиняемого также взыщут в счет компенсации морального вреда матери погибшего 50 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
Фото: БЕЛТА
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Житель Витебска осужден на 17 лет за убийство знакомого
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