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Житель Великобритании признан старейшим мужчиной на Земле

Британец Роберт Уэйтон признан самым старым мужчиной из живущих на Земле, сообщили в пресс-службе Книги рекордов Гиннесса. 29 марта ему исполнилось 112 лет.


Представитель Книги рекордов Гиннесса не смог лично встретиться с рекордсменом, как это обычно бывает, из-за ситуации с распространением коронавируса. Сертификат рекордсмену вручили сотрудники дома престарелых, где тот проживает, пишет ТАСС.


У Роберта Уэйтона трое детей, 10 внуков и 25 правнуков. Все они поздравили Боба по телефону из-за действующего в Британии режима самоизоляции.

Уэйтон по образованию инженер, пережил эпидемию "испанки" и две мировые войны, жил в Канаде и на Тайване, где выучил китайский язык, перенес малярию и восстановился после нескольких операций, в том числе после недавнего перелома шейки бедра.

Ранее старейшим мужчиной на нашей планете считался японец Титэцу Ватанабэ, умерший 23 февраля в возрасте 112 лет и 355 дней.

А самым старым человеком на Земле является 116-летняя японка Канэ Танака.

Фото: guinnessworldrecords

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