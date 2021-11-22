Житель острова Тайвань убил работника супермаркета, попросившего его надеть маску

На острове Тайвань посетитель смертельно ранил сотрудника магазина, после того как тот сделал ему замечание о несоблюдении масочного режима. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информационное агентство острова.
Как рассказали в местных правоохранительных органах, 41-летний мужчина по фамилии Цзян зашел в круглосуточный магазин города Таоюань без маски. В ответ на замечания работника он покинул магазин и позже вернулся в маске. Посетитель затеял ссору с работником магазина, снял маску, бросил в него и снова покинул помещение. Через полтора часа он снова вернулся в магазин и нанес сотруднику несколько ударов в область груди ножом. Пострадавшего госпитализировали - он скончался в больнице.
Подозреваемого задержали, специалисты работают с ним и выясняют, есть ли у мужчины отклонения психики.
Минимальное наказание за убийство, согласно местному законодательству, - десять лет тюремного заключения.
Напомним, на острове Тайвань действует обязательный масочный режим в большинстве общественных мест.
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