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  2. Житель острова Тайвань убил работника супермаркета, попросившего его надеть маску

Житель острова Тайвань убил работника супермаркета, попросившего его надеть маску

На острове Тайвань посетитель смертельно ранил сотрудника магазина, после того как тот сделал ему замечание о несоблюдении масочного режима. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информационное агентство острова. 


Как рассказали в местных правоохранительных органах, 41-летний мужчина по фамилии Цзян зашел в круглосуточный магазин города Таоюань без маски. В ответ на замечания работника он покинул магазин и позже вернулся в маске. Посетитель затеял ссору с работником магазина, снял маску, бросил в него и снова покинул помещение. Через полтора часа он снова вернулся в магазин и нанес сотруднику несколько ударов в область груди ножом. Пострадавшего госпитализировали - он скончался в больнице. 

Подозреваемого задержали, специалисты работают с ним и выясняют, есть ли у мужчины отклонения психики. 

Минимальное наказание за убийство, согласно местному законодательству, - десять лет тюремного заключения.

Напомним, на острове Тайвань действует обязательный масочный режим в большинстве общественных мест. 

Фото: pixabay.com
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