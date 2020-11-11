Житель Светлогорска, призывавший к деструктивным действиям со своего рабочего места, предстанет перед судом

Как впоследствии выяснится, делал он это со своего рабочего места в торговом центре Мозыря, где трудился мастером компьютерной техники.конкретизирует официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.Автора установили и возбудили против него уголовное дело. Оно расследовано, передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.