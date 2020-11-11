Согласно материалам дела 29-летний светлогорец разместил 11 августа в региональном Telegram-канале под вымышленным ником ряд сообщений, направленных на дестабилизацию общественного порядка. В общем чате это были инструкции по участию в групповых несанкционированных мероприятиях на территории Светлогорска, блокированию автодорог, организации засад и нападению на сотрудников милиции.
Как впоследствии выяснится, делал он это со своего рабочего места в торговом центре Мозыря, где трудился мастером компьютерной техники.
- Сам организатор беспорядков предпочел «воевать» дистанционно и воздержался от активных действий, - конкретизирует официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Автора установили и возбудили против него уголовное дело. Оно расследовано, передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.
Опубликовано:
939
Житель Светлогорска, призывавший к деструктивным действиям со своего рабочего места, предстанет перед судом
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: ЧУЙКО Павел Викторович