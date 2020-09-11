В Столинский РОВД обратился местный житель с заявлением о пропаже лошади. Он рассказал правоохранителям, что утром пришел за ней на пастбище, но не обнаружил ее там. А через три недели животное с чужим хомутом на шее стояло на прежнем месте.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Оперативники установили личность фигуранта, причастного к краже. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Столинского района. Мужчина сознался, что материальные проблемы вынудили его продать свою лошадь. Рассказать жене о состоявшейся сделке он не решился. Чтобы скрыть от нее факт продажи, он решил подменить проданную лошадь другой кобылой.
Однако хозяйка заподозрила неладное. Через какое-то время лошадь вырвалась из упряжки и самостоятельно вернулась к законному владельцу.
Следователями дана правовая оценка действиям мужчины.
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Житель Столинского района продал свою лошадь, а затем украл чужую
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ