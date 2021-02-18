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  2. Уроженец Столинского района для серии краж выбрал соседей – Пинский район

Уроженец Столинского района для серии краж выбрал соседей – Пинский район

Сотрудники уголовного розыска Пинского РОВД задержали серийного вора. Изначально преступник промышлял велосипедами, а затем  ограбил торговый павильон. Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского райисполкома Юрий Бушик рассказал:


В первых числах февраля в Пинский райотдел милиции один за другим стали поступать заявления о хищениях имущества: в Пинковичах из подъезда украли велосипед местной жительницы, через день в поселке Садовый из подвальной кладовки в многоквартирном доме похитили «горник», а в Молотковичах из местного торгового павильона похитили деньги, продукты питания и другое.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиция задержала 22-летнего ранее судимого уроженца Столинского района. Материалы по делу переданы следователям для правовой оценки.

Фото: БЕЛТА
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