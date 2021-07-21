В Сморгони местный житель взял кредит на имя матери и соседа, а деньги проиграл на ставках.
Фото: pixabay.com
Подробности sb.by рассказала официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская:
– Инцидент произошел в апреле нынешнего года. 21-летний парень раздобыл фотографии паспорта на телефоне у своего соседа и оформил на его имя кредит на сумму 2 тысячи рублей. 37-летний мужчина обратился к правоохранителям, в ходе проверки выяснилось, что в марте молодой человек также оформил кредит на аналогичную сумму на свою мать. 21-летнего жителя Сморгони задержали. В ходе опроса он признался, что деньги проиграл на ставках. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по ч.ч. 1, 2 ст. 212 УК Беларуси (хищение имущества путем модификации компьютерной информации). Ранее парень судим не был.
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Житель Сморгони оформил кредиты на мать и соседа, а деньги проиграл
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