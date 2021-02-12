Инцидент случился в пункте пропуска «Мокраны». Брестские пограничники предотвратили попытку ввоза с Украины в Беларусь бесствольного газового пистолета «Удар-2М».
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Официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев рассказал:
- Уроженец Украины, ныне гражданин России, гостил у сестры и возвращался домой. Под водительским сиденьем в ходе досмотра автомобиля пограничники обнаружили запрещенный к перемещению через границу предмет - пистолет «Удар-2М». Водитель объяснил, что забыл выложить пистолет перед поездкой за рубеж, а также не знал, что перемещать газовый пистолет через границу не разрешается. Пистолет изъят и отправлен на экспертизу, а в отношении жителя Смоленского района начата проверка.
Фото: pixabay.com
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Житель Смоленского района ехал с Украины и пытался провезти через границу газовый пистолет
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