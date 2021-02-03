Житель Скиделя решил не платить за взятый в рассрочку товар и стал фигурантом уголовного дела, передает БЕЛТА со ссылкой на отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
В марте прошлого года мужчина приобрел в магазине телефон в рассрочку, а спустя пару дней – телевизор. Оплачивать рассрочку житель Скиделя не спешил. Сотрудники торговых объектов несколько раз связывались с мужчиной, но денежных средств за приобретенные товары получить так и не смогли, поэтому обратились в милицию.
– При проведении проверки сотрудники Октябрьского РОВД установили личность молодого человека. Как оказалось, у него за плечами имеется большой багаж административных правонарушений. А в 2015 году гражданин был судим за совершение тяжкого преступления, – сообщили в милиции.
По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Ущерб составил около 2 тыс. рублей.
Фото: БЕЛТА
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Житель Скиделя не оплатил рассрочку за товар и стал фигурантом уголовного дела
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