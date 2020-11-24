Вооруженный топором житель Санкт-Петербурга заперся с детьми в квартире в Колпинском районе города и угрожает им, пишет ТАСС.
"Мужчина забаррикадировался в квартире, по предварительным данным, с детьми и угрожает им", – сказал собеседник информационного агентства в экстренных службах.
Известно, что в заложниках удерживаются шестеро детей. А злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительной информации, к инциденту мог привести бытовой конфликт, возникший у мужчины с женой.
На месте ждут психолога для ведения переговоров.
Фото: ТАСС
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Житель Санкт-Петербурга захватил в заложники шестерых детей
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