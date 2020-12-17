Житель Пуховичского района скончался после употребления стеклоочистителя

По имеющейся информации, днем 14 декабря из больницы Марьиной Горки поступило сообщение о том, что в реанимации скончался 51-летний житель деревни Заречаны Пуховичского района.Его госпитализировали в связи с отравлением стеклоочистителем, который он выпил по месту своего жительства. Известно, что мужчина злоупотреблял алкоголем.Следственно-оперативная группа осмотрела место жительства мужчины. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, которую осуществляют специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. Пуховичский районный отдел СК проводит проверку.Фото: Следственный комитет