Следователи устанавливают обстоятельства смерти жителя Пуховичского района, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
По имеющейся информации, днем 14 декабря из больницы Марьиной Горки поступило сообщение о том, что в реанимации скончался 51-летний житель деревни Заречаны Пуховичского района.
Его госпитализировали в связи с отравлением стеклоочистителем, который он выпил по месту своего жительства. Известно, что мужчина злоупотреблял алкоголем.
Следственно-оперативная группа осмотрела место жительства мужчины. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, которую осуществляют специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. Пуховичский районный отдел СК проводит проверку.
Фото: Следственный комитет
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Житель Пуховичского района скончался после употребления стеклоочистителя
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