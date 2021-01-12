В милицию обратился житель Пружанского района и сообщил о хищении денег с его банковского счета в размере 340 рублей. Гражданин убеждал, что это дело рук мошенников. Мужчина был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, однако настаивал на том, что в отношении него совершено преступление. Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал:
– В ходе доследственной проверки было установлено, что, проживая вместе с отцом, мужчина регулярно для покупки продуктов пользовался его банковской картой. Отец знал об этом. В один из дней гражданин снял с карты родителя 260 рублей для собственных нужд, не предупредив родственника. Когда отец обнаружил существенную недостачу на своем счету, спросил об этом сына. Молодой человек ответил, что деньги похитили мошенники. Кроме того, сын сказал, что с его счета тоже похищены деньги, и обратился с заявлением в милицию. Когда выяснилась правда, в отношении 30-летнего гражданина Пружанским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности.
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Житель Пружанского района снял с банковской карты отца деньги, а в милицию сообщил, что их похитили мошенники
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ