Житель Полоцкого района сжег родительский дом

Происшествие случилось днем 15 января в деревне Шпаковщина. 35-летний нигде не работающий мужчина периодически просил у родителей деньги на приобретение спиртного. Услышав в очередной раз отказ, он пригрозил спалить дом. Родители в попытке избежать ссоры ушли из дома и позвонили в милицию. Через некоторое время они увидели, что их жилье горит. Оперативно притехавшие на вызов спасатели ликвидировали пожар, однако в настоящее время дом не пригоден для проживания.Правоохранители задержали злоумышленника, находившегося в нетрезвом состоянии, в тот же день., – отметила Оксана Лазько.Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Фото: Следственный комитет