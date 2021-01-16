В Полоцком районе мужчина из-за алкоголя сжег дом родителей, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Происшествие случилось днем 15 января в деревне Шпаковщина. 35-летний нигде не работающий мужчина периодически просил у родителей деньги на приобретение спиртного. Услышав в очередной раз отказ, он пригрозил спалить дом. Родители в попытке избежать ссоры ушли из дома и позвонили в милицию. Через некоторое время они увидели, что их жилье горит. Оперативно притехавшие на вызов спасатели ликвидировали пожар, однако в настоящее время дом не пригоден для проживания.
Правоохранители задержали злоумышленника, находившегося в нетрезвом состоянии, в тот же день.
– В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом). Он допрошен, в настоящее время с ним проводятся неотложные следственные действия, – отметила Оксана Лазько.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: Следственный комитет
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Житель Полоцкого района сжег родительский дом
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