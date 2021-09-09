Житель Полоцка смертельно ранил ножом своего товарища – труп спустя сутки обнаружил милиционер

Подробности случившегося sb.by рассказала– пояснили в милиции.Адрес с неблагополучной репутацией решил проверить участковый инспектор милиции Полоцкого РОВД. Он застал хозяина в момент, когда тот жарил котлеты. Труп продолжал оставаться в квартире.Подозреваемый утверждал, что обнаружил тело своего соседа совсем недавно. Уже в РОВД мужчина признался в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело.Известно, что фигурант нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками. Ранее судим не был, к ответственности также не привлекался.