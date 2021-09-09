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  2. Житель Полоцка смертельно ранил ножом своего товарища – труп спустя сутки обнаружил милиционер

Житель Полоцка смертельно ранил ножом своего товарища – труп спустя сутки обнаружил милиционер

Трагедия случилась 1 сентября 2021 года в одном из жилых домов Полоцка. Пьяный горожанин убил собутыльника и оставил труп в квартире. 
Подробности случившегося sb.by рассказала официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева. 

– Житель Полоцка пригласил к себе домой пожить товарища, у которого не было собственного жилья. Мужчины поссорились во время распития спиртного. В итоге хозяин квартиры нанес смертельный удар ножом гостю, но убирать труп и заметать следы преступления не стал. Он ушел из квартиры и вернулся туда только на следующий день, – пояснили в милиции. 

Адрес с неблагополучной репутацией решил проверить участковый инспектор милиции Полоцкого РОВД. Он застал хозяина в момент, когда тот жарил котлеты. Труп продолжал оставаться в квартире.  

Подозреваемый утверждал, что обнаружил тело своего соседа совсем недавно. Уже в РОВД мужчина признался в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело. 

Известно, что фигурант нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками. Ранее судим не был, к ответственности также не привлекался. 
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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