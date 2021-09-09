Житель Полоцка смертельно ранил ножом своего товарища – труп спустя сутки обнаружил милиционер

Трагедия случилась 1 сентября 2021 года в одном из жилых домов Полоцка. Пьяный горожанин убил собутыльника и оставил труп в квартире.
Подробности случившегося sb.by рассказала официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.
– Житель Полоцка пригласил к себе домой пожить товарища, у которого не было собственного жилья. Мужчины поссорились во время распития спиртного. В итоге хозяин квартиры нанес смертельный удар ножом гостю, но убирать труп и заметать следы преступления не стал. Он ушел из квартиры и вернулся туда только на следующий день, – пояснили в милиции.
Адрес с неблагополучной репутацией решил проверить участковый инспектор милиции Полоцкого РОВД. Он застал хозяина в момент, когда тот жарил котлеты. Труп продолжал оставаться в квартире.
Подозреваемый утверждал, что обнаружил тело своего соседа совсем недавно. Уже в РОВД мужчина признался в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело.
Известно, что фигурант нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками. Ранее судим не был, к ответственности также не привлекался.