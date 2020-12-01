В дежурную часть Пинского РОВД поступило сообщение о найденном боеприпасе в около деревни Жабчицы. На место происшествия выехали сотрудники районного отдела милиции, которые оперативно перекрыли территорию.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
- Житель деревни прогуливался на пустыре вблизи деревни и увидел кусок металла под землей. Сельчанин вытащил находку и решил сдать ее на металлолом. На подозрительный объект в руках жителя деревни обратили внимание соседи, которые потребовали немедленно положить на землю предмет, похожий на боеприпас, и позвонили в милицию. Военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 идентифицировали находку как 50 килограммовую немецкую авиационную бомбу, которая использовалась во время Великой Отечественной войны, предположительно, для уничтожения аэродрома, находящегося на этой территории. Авиабомба SD-50 оснащена особым типом взрывателей, поэтому любое неосторожное воздействие на боеприпас могло привести к детонации. Специалисты, погрузив взрывоопасный объект в специально оборудованный автомобиль, вывезли боеприпас на полигон, где он был успешно обезврежен.
В УВД Брестского облисполкома дополнили, что фугасная авиабомба SD-50, принадлежавшая бомбардировщику военно-воздушных сил гитлеровской Германии, была принята на вооружение в 1940 году. 50-килограммовая бомба активно использовалась немецко-фашистскими бомбардировщиками для поражения живой силы противника, техники и оборонительных сооружений. Вес взрывчатого вещества - 16 кг, разлет осколков - 600 м.
УВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним! Помните, что самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.
Фото: УВД Брестского облисполкома
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Житель Пинского района нашел на пустыре фугасную немецкую авиабомбу
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