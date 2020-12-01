Житель Пинского района нашел на пустыре фугасную немецкую авиабомбу

рассказала:В УВД Брестского облисполкома дополнили, что фугасная авиабомба SD-50, принадлежавшая бомбардировщику военно-воздушных сил гитлеровской Германии, была принята на вооружение в 1940 году. 50-килограммовая бомба активно использовалась немецко-фашистскими бомбардировщиками для поражения живой силы противника, техники и оборонительных сооружений. Вес взрывчатого вещества - 16 кг, разлет осколков - 600 м.УВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним! Помните, что самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.Фото: УВД Брестского облисполкома