Житель Оршанского района угрожал убить племянницу и стрелял в нее из ружья, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Происшествие случилось вечером 2 января. 16-летняя девушка приехала со своими друзьями навестить дедушку в деревню Росский Селец Оршанского района. Во дворе дома ее встретил 30-летний дядя. Во время разговора пьяный мужчина стал угрожать убить девушку. Испугавшись угроз, она предупредила знакомого, что в случае реальной опасности будет кричать, и попросила о помощи.
Как оказалось, ее опасения были не напрасны. Через некоторое время дядя зашел в дом с гладкоствольным охотничьим ружьем и стал заряжать его патронами. Увидев это, племянница закричала и выбежала из дома, а дядя с заряженным ружьем направился за ней. Парень удерживал дверь, давая возможность ей скрыться, а затем сам побежал.
Когда злоумышленнику удалось выбраться, он первым делом выстрелил в сторону беглецов. К счастью, ребята не пострадали. Утром 3 января они обратились в правоохранительные органы.
– В настоящее время подозреваемый задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 186 (угроза убийством), – констатировала Оксана Лазько.
Фото: СК Беларуси
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Житель Оршанского района угрожал застрелить племянницу
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