Преступники воспользовались уже известной распространенной схемой обмана, сообщает УВД Витебского облисполкома.
Очередной жертвой интернет-мошенников стал 56-летний житель Новолукомля. Ему позвонили и представились службой безопасности банка. Напугав жертву тем, что с его карты пытаются снять деньги, предложили спасти сбережения, для чего нужно передать им специальные коды, которые придут мужчине на телефон.
Мужчина выполнил все необходимые злоумышленникам действия и потерял все деньги на карт-счете и депозите. Получив от потерпевшего деньги, мошенники пообещали возврат средств и прервали связь. Спустя несколько дней потерпевший осознал, что его обманули, и обратился в милицию. Общая сумма ущерба составила около 42 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
УВД Витебского облисполкома в очередной раз напоминает, что сотрудники банков никогда не звонят для того, чтобы узнать какие-либо коды или персональные данные. Не передавайте никому CVC-код карты или другие личные сведения. Подключите услугу 3-D Secure (авторизацию платежа по СМС) и СМС-оповещение, которое позволит отслеживать операции в режиме реального времени.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1536
Житель Новолукомля лишился 42 тысяч рублей после разговора с мошенниками
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter