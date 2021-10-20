Житель Новогрудка сдавал по интернету несуществующее жилье: возбуждено уголовное дело

– пояснили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.С помощью мессенджера он связался с якобы хозяином квартиры. Тот убедил его перевести сразу всю необходимую сумму.Когда пришло время заселяться, оказалось, что квартира принадлежит другому человеку, который не подавал объявления о сдаче.Мужчина сразу сообщил об этом в милицию. Правоохранители установили личность мошенника. Им оказался 36-летний ранее судимый житель Новогрудка. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 УК.