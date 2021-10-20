Житель Новогрудка сдавал по интернету несуществующее жилье: возбуждено уголовное дело

31-летний горожанин заплатил деньги за аренду несуществующей квартиры. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.
– Инцидент случился с 31-летним студентом из Гродно 10 октября. Молодой человек занимался поиском жилья. Ему попалась бюджетная квартира по низкой стоимости – всего 350 рублей. Парень без раздумий согласился, – пояснили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
С помощью мессенджера он связался с якобы хозяином квартиры. Тот убедил его перевести сразу всю необходимую сумму.
Когда пришло время заселяться, оказалось, что квартира принадлежит другому человеку, который не подавал объявления о сдаче.
Мужчина сразу сообщил об этом в милицию. Правоохранители установили личность мошенника. Им оказался 36-летний ранее судимый житель Новогрудка. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 УК.