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  2. Житель Новогрудка сдавал по интернету несуществующее жилье: возбуждено уголовное дело

Житель Новогрудка сдавал по интернету несуществующее жилье: возбуждено уголовное дело

31-летний горожанин заплатил деньги за аренду несуществующей квартиры. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.
– Инцидент случился с 31-летним студентом из Гродно 10 октября. Молодой человек занимался поиском жилья. Ему попалась бюджетная квартира по низкой стоимости – всего 350 рублей. Парень без раздумий согласился, – пояснили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. 

С помощью мессенджера он связался с якобы хозяином квартиры. Тот убедил его перевести сразу всю необходимую сумму. 

Когда пришло время заселяться, оказалось, что квартира принадлежит другому человеку, который не подавал объявления о сдаче. 

Мужчина сразу сообщил об этом в милицию. Правоохранители установили личность мошенника. Им оказался 36-летний ранее судимый житель Новогрудка. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 УК. 
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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