Житель Новогрудка принес в обменник поддельную купюру номиналом 500 евро, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.
Известно, что купюру мужчина нашел на улице, и сразу же поспешил в пункт обмена валюты. Подлинность купюры вызвала сомнение у сотрудницы банка – она сообщила об этом в милицию. Правоохранители изъяли купюру и направили ее для проведения судебной технической экспертизы документов в Новогрудский межрайонный отдел ГКСЭ.
– Согласно выводам судебного эксперта Новогрудского межрайонного отдела ГКСЭ, исследуемый денежный билет не был изготовлен предприятием, выпускающим такую денежную продукцию. Судебными экспертами также установлено, что купюра произведена с применением высокотехнологического оборудования, вместе с тем на ней отсутствовали степени защиты, – пояснила Елена Мисюкевич.
По данному факту Новогрудский РОВД проводит проверку.
Эксперты напомнили, что за изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг грозит уголовная ответственность.
Фото УГКСЭ по Гродненской области
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Житель Новогрудка принес в обменник фальшивую купюру в 500 евро
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