Житель Новогрудка принес в обменник фальшивую купюру в 500 евро

Известно, что купюру мужчина нашел на улице, и сразу же поспешил в пункт обмена валюты. Подлинность купюры вызвала сомнение у сотрудницы банка – она сообщила об этом в милицию. Правоохранители изъяли купюру и направили ее для проведения судебной технической экспертизы документов в Новогрудский межрайонный отдел ГКСЭ.– пояснила Елена Мисюкевич.По данному факту Новогрудский РОВД проводит проверку.Эксперты напомнили, что за изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг грозит уголовная ответственность.Фото УГКСЭ по Гродненской области