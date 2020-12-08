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  2. Житель Мстиславля дважды угонял одну и ту же машину

Житель Мстиславля дважды угонял одну и ту же машину

Об автомобиле «Мерседес-Бенц» в кювете с пустым салоном возле деревни Пастернаки очевидцы сообщили в Мстиславский РОВД. Правоохранители связались с хозяйкой транспортного средства, но та была уверена, что ее авто находится  на стоянке у дома. Сотрудники милиции установили личность подозреваемого в угоне транспортного средства. 
Им оказался нигде не работающий 21-летний житель Мстиславля. Накануне он проводил время в компании и употреблял спиртное, а после дискотеки около двух часов ночи по дороге домой заметил припаркованный у многоэтажки «Мерседес». Машина оказалась незапертой с ключами в салоне. Молодой человек этим воспользовался, но по пути не справился с управлением, и машина съехала в кювет, забуксовав в грязи.

Сейчас подозреваемый в угоне задержан. В отношении него следователи возбудили уголовное дело. Оказалось, что годом ранее молодой человек уже был судим за угон транспортного средства. Причем этого самого автомобиля. И в тот раз парень в состоянии алкогольного опьянения зашел в тот же двор и, оказавшись за рулем «Мерседеса», решил прокатиться. Тогда обошлось без ДТП: в бензобаке закончилось топливо, и молодой человек просто бросил машину под мостом. За угон он отбыл срок в местах лишения свободы, но спустя год взялся за старое по тому же сценарию.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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Житель Мстиславля дважды угонял одну и ту же машину
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