Житель Мстиславля дважды угонял одну и ту же машину

Им оказался нигде не работающий 21-летний житель Мстиславля. Накануне он проводил время в компании и употреблял спиртное, а после дискотеки около двух часов ночи по дороге домой заметил припаркованный у многоэтажки «Мерседес». Машина оказалась незапертой с ключами в салоне. Молодой человек этим воспользовался, но по пути не справился с управлением, и машина съехала в кювет, забуксовав в грязи.Сейчас подозреваемый в угоне задержан. В отношении него следователи возбудили уголовное дело. Оказалось, что годом ранее молодой человек уже был судим за угон транспортного средства. Причем этого самого автомобиля. И в тот раз парень в состоянии алкогольного опьянения зашел в тот же двор и, оказавшись за рулем «Мерседеса», решил прокатиться. Тогда обошлось без ДТП: в бензобаке закончилось топливо, и молодой человек просто бросил машину под мостом. За угон он отбыл срок в местах лишения свободы, но спустя год взялся за старое по тому же сценарию.