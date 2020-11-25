В июле –августе этого года 40-летний мозырянин изготовил более тысячи металлических ежей, которые намеревался передать другим лицам для повреждения шин спецтранспорта милиции.
Повреждающие приспособления перевез в Калинковичи. В мессенджере Telegram искал человека, который сможет доставить ежи в Минск, в одном из чатов разместил фото конструкции с информацией о применении и поражающих свойствах.
На сообщение отреагировал 32-летний минчанин. После передачи ежей мозырянина задержали, преступные орудия изъяли. При проведении следственного эксперимента установлено, что при броске ежа с различного расстояния и под различными углами конструкция всегда становится поражающим элементом вверх. Замеры показали, что общая длина выставленных конструкций перекрывает расстояние в 77,5 метра.
– Действия мозырянина квалифицированы по статье о приготовлении к участию в массовых беспорядках Уголовного кодекса Беларуси, – сообщают в СК страны, – он заключен под стражу.
Расследование уголовного дела завершено.
Фото: СК Беларуси
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Житель Мозыря изготовил тысячи ежей для повреждения милицейского транспорта
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