Сотрудники ОНиПТЛ Молодечненского РОВД задержали мужчину, который под женским ником в интернете вовлек 16-летнюю девушку в занятие проституцией.
Фото: pixabay.com
30-летний безработный житель Молодечно зарегистрировался на сайте знакомств под именем Елена. Там он познакомился с несовершеннолетней девушкой, с которой поддерживал общение на протяжении четырех месяцев.
– Через некоторое время после знакомства общение между подозреваемым и девушкой перешло в социальную сеть. Только мужчина представился уже другим именем, объяснив это тем, что на сайте знакомств он «Елена» для конспирации. К слову, в социальной сети он использовал имя и девичью фамилию своей супруги, – рассказала лейтенант милицииЮлия Крук, старший инспектор группы информации и общественных связей Молодечненского РОВД.
«Незнакомка» по ту сторону экрана легко вошла в доверие к девушке и рассказала о своем легком заработке. Предложив заняться подобным несовершеннолетней, обещала найти клиента и заплатить 25 рублей. Поддавшись на уговоры, юная девушка согласилась. Первым клиентом и оказался сам мужчина, который в женском обличье вел переписку.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОНиПТЛ Молодечненского РОВД установили факт вовлечения 16-летней в занятие проституцией и задержали мужчину. Кроме того, правоохранители выяснили, что подозреваемому было известно о возрасте девушки.
– Действиям мужчины дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 171 УК РБ. Также предусмотрена выплата штрафа. Ранее мужчина уже был судим за вождение в нетрезвом виде, а также привлекался к административной ответственности за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, – дополнила Юлия Крук.
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Житель Молодечно через интернет склонил несовершеннолетнюю девушку к проституции
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