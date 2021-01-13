Житель Молодечно через интернет склонил несовершеннолетнюю девушку к проституции

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30-летний безработный житель Молодечно зарегистрировался на сайте знакомств под именем Елена. Там он познакомился с несовершеннолетней девушкой, с которой поддерживал общение на протяжении четырех месяцев., – рассказала«Незнакомка» по ту сторону экрана легко вошла в доверие к девушке и рассказала о своем легком заработке. Предложив заняться подобным несовершеннолетней, обещала найти клиента и заплатить 25 рублей. Поддавшись на уговоры, юная девушка согласилась. Первым клиентом и оказался сам мужчина, который в женском обличье вел переписку.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОНиПТЛ Молодечненского РОВД установили факт вовлечения 16-летней в занятие проституцией и задержали мужчину. Кроме того, правоохранители выяснили, что подозреваемому было известно о возрасте девушки., – дополнила Юлия Крук.