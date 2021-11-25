Житель Минского района хотел купить несуществующий компьютер: возбуждено уголовное дело за мошенничество

, - рассказали sb.by вПокупатель выполнил все условия, но в посылке было совсем не то, что на фото объявлении. Он сразу связался с продавцом, на что тот сообщил, что по ошибке был отправлен не тот системный блок. Потом мошенник перестал выходить на связь.- пояснили в райотделе., - рассказали в отделе уголовного розыска Солигорского РОВД.Так, 23 ноября в отношении 27-летнего солигорчанина возбуждено уголовное дело за мошенничество. Фигурант ранее не судим, сейчас проверяется его на причастность к аналогичным фактам.