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  2. Житель Минского района хотел купить несуществующий компьютер: возбуждено уголовное дело за мошенничество

Житель Минского района хотел купить несуществующий компьютер: возбуждено уголовное дело за мошенничество

Мужчина хотел купить системный блок, наткнулся на мошенника и лишился BYN 800.


- Житель Минщины хотел приобрести "системник" в интернете.  Его устроители характеристики одного из товаров - продавец установил цену 800 рублей. С ним пострадавший связался по телефону. Собеседники договорились, что покупатель переведет предоплату в размере 100 рублей, а оставшуюся сумму оплатит при получении товара на почте "наложенным платежом", - рассказали sb.by в ГИОС Солигорского РОВД. 

Покупатель выполнил все условия, но в посылке было совсем не то, что на фото объявлении. Он сразу связался с продавцом, на что тот сообщил, что по ошибке был отправлен не тот системный блок. Потом мошенник перестал выходить на связь. 

- Личность подозреваемого установили быстро. Для доказательства факта мошенничества задействовали экспертов. Согласно их заключению, остаточная стоимость системного блока, проданного за 800 рублей, при условии нахождения в исправном состоянии, на момент сделки составляла около 80 рублей, - пояснили в райотделе. 

- При проведении проверки также было установлено, что продаваемый системный блок не существовал в реальности –  фигурант разместил в объявлении фотографию пустого корпуса современного компьютера, - рассказали в отделе уголовного розыска Солигорского РОВД. 

Так, 23 ноября в отношении 27-летнего солигорчанина возбуждено уголовное дело за мошенничество. Фигурант ранее не судим, сейчас проверяется его на причастность к аналогичным фактам. 
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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