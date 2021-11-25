Житель Минского района хотел купить несуществующий компьютер: возбуждено уголовное дело за мошенничество

Мужчина хотел купить системный блок, наткнулся на мошенника и лишился BYN 800.
- Житель Минщины хотел приобрести "системник" в интернете. Его устроители характеристики одного из товаров - продавец установил цену 800 рублей. С ним пострадавший связался по телефону. Собеседники договорились, что покупатель переведет предоплату в размере 100 рублей, а оставшуюся сумму оплатит при получении товара на почте "наложенным платежом", - рассказали sb.by в ГИОС Солигорского РОВД.
Покупатель выполнил все условия, но в посылке было совсем не то, что на фото объявлении. Он сразу связался с продавцом, на что тот сообщил, что по ошибке был отправлен не тот системный блок. Потом мошенник перестал выходить на связь.
- Личность подозреваемого установили быстро. Для доказательства факта мошенничества задействовали экспертов. Согласно их заключению, остаточная стоимость системного блока, проданного за 800 рублей, при условии нахождения в исправном состоянии, на момент сделки составляла около 80 рублей, - пояснили в райотделе.
- При проведении проверки также было установлено, что продаваемый системный блок не существовал в реальности – фигурант разместил в объявлении фотографию пустого корпуса современного компьютера, - рассказали в отделе уголовного розыска Солигорского РОВД.
Так, 23 ноября в отношении 27-летнего солигорчанина возбуждено уголовное дело за мошенничество. Фигурант ранее не судим, сейчас проверяется его на причастность к аналогичным фактам.