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  2. Житель Микашевичей погиб во время пожара в гаражном кооперативе

Житель Микашевичей погиб во время пожара в гаражном кооперативе

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Лунинецком районе. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.


Сегодня утром стало известно о возгорании гаражного кооператива в городе Микашевичи Лунинецкого района. Огонь повредил шесть гаражей и то, что было внутри них.

При ликвидации возгорания в одном из сгоревших помещений обнаружено тело 34-летнего горожанина. По предварительной информации, погибший ночевал в автомобиле. 

Следователем с привлечением специалистов областного УГКСЭ и инспектора МЧС осмотрено место происшествия, опрошены владельцы гаражей и родственники погибшего, назначен ряд экспертных исследований для установления обстоятельств произошедшего и причин возгорания.

По данному факту начата проверка. Устанавливается размер причиненного ущерба. 

Фото Следственного комитета 
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