Житель Микашевичей погиб во время пожара в гаражном кооперативе

Сегодня утром стало известно о возгорании гаражного кооператива в городе Микашевичи Лунинецкого района. Огонь повредил шесть гаражей и то, что было внутри них.При ликвидации возгорания в одном из сгоревших помещений обнаружено тело 34-летнего горожанина. По предварительной информации, погибший ночевал в автомобиле.Следователем с привлечением специалистов областного УГКСЭ и инспектора МЧС осмотрено место происшествия, опрошены владельцы гаражей и родственники погибшего, назначен ряд экспертных исследований для установления обстоятельств произошедшего и причин возгорания.По данному факту начата проверка. Устанавливается размер причиненного ущерба.Фото Следственного комитета