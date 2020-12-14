Житель райцентра угрожал медикам пневматическим пистолетом, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Утром 4 декабря медработники приехали проверить 53-летнего мужчину, который находился на самоизоляции с коронавирусом. Пациент направил в сторону врача и медсестры пневматический пистолет и стал угрожать. Одна из женщин позвала на помощь их водителя – он и успокоил подозреваемого.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 (угроза насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) УК Беларуси. Следователи проводят неотложные следственные действия.
Фото: СК
Опубликовано:
321
Житель Малориты угрожал медработникам пневматическим пистолетом
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter