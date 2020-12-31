Житель Лунинецкого района ранил ножом сына и получил 3,5 года ограничения свободы

Виновным оказался 65-летний мужчина. По данным следствия, между ним и его 43-летним сыном разгорелся конфликт, в ходе которого отец ударил сына ножом в живот. Пострадавший получил травму, опасную для жизни. Экспертизой было установлено, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.Суд признал отца виновным по ч. 1 ст. 147 (причинение тяжкого телесного повреждения) УК РБ и приговорил к трем с половиной годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.Приговор не вступил в законную силу. Решение может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.