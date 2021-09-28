Житель Лоева в первые сутки пребывания на воле дважды пытался угнать автомобили

22 сентября 24-летний житель райцентра освободился из мест лишения свободы, изрядно отметил спиртным свой выход на свободу. Домой решил поехать на чужом авто, которое приглянулось в одном из дворов. Он вскрыл автомобиль и попытался его угнать, однако происходившее заметил хозяин иномарки и вызвал милицию.





Парня задержали, в ходе разбирательства выяснилось, что он перед этим пытался угнать еще одну иномарку в другом месте.





– В отношении лоевчанина возбуждено уголовное дело за попытку угона. Он арестован, – сообщают в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.









Фото УВД Гомельского облисполкома.

