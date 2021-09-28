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  2. Житель Лоева в первые сутки пребывания на воле дважды пытался угнать автомобили

Житель Лоева в первые сутки пребывания на воле дважды пытался угнать автомобили

22 сентября 24-летний житель райцентра освободился из мест лишения свободы, изрядно отметил спиртным свой выход на свободу. Домой решил поехать на чужом авто, которое приглянулось в одном из дворов. Он вскрыл автомобиль и попытался его угнать, однако происходившее заметил хозяин иномарки и вызвал милицию. 


Парня задержали, в ходе разбирательства выяснилось, что он перед этим пытался угнать еще одну иномарку в другом месте.


– В отношении лоевчанина возбуждено уголовное дело за попытку угона. Он арестован, – сообщают в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.



Фото УВД Гомельского облисполкома. 

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