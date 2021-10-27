Житель Краснополья вовлекал в занятие проституцией несовершеннолетних

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По данным следствия, 21-летний житель городского поселка Краснополье приехал из районного центра к своему приятелю в Могилев в мае текущего года. Там он познакомился с двумя 14-летними девушками, которые заходили к ним в гости. Мужчина рассказал несовершеннолетним гостьям о возможности заработать деньги. Увидев, что они заинтересовались, ознакомил с прайс-листом. После непродолжительных уговоров девушки согласились на все предложенные условия. В последующем мужчина создал в социальной сети фейковую страницу, с которой общался с клиентами.Его «предпринимательская деятельность» была непродолжительной, так как спустя две недели девушки отказались с ним сотрудничать: практически весь заработок он забирал себе. Установлено, что с одной из девушек мужчина вступал в половую связь.Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 168 (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и по ч. 2 ст. 171 (организация и использование для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время с его участием проводятся следственные действия.Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.