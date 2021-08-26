Житель Костюковичей угнал автомобиль и бросил его в кювете

Сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-21099 поступило в Костюковичское РОВД утром 24 августа. Как сообщает УВД Могилевского облисполкома, в тот же день сыщики обнаружили автомобиль в кювете за городом.

Через несколько часов был задержан и подозреваемый в угоне: им оказался знакомый автовладельца, 20-летний неработающий местный житель. Несмотря на свой возраст, он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. Как выяснилось, накануне преступления хозяин авто имел неосторожность показать ему, как можно завести автомобиль без ключа. Этим и воспользовался подозреваемый.

«Предварительно установлено, что после полуночи молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зная, что автомобиль не заперт, совершил угон. К слову, выезжая со двора, он врезался в припаркованный возле дома автомобиль, повредив в нем фару и бампер», – говорится в сообщении.

Покатавшись по городу, подозреваемый решил съездить в агрогородок к родным, но не справился с управлением и съехал в кювет, где и бросил автомобиль.

Автомобиль возвращен владельцу. По факту угона следователями возбуждено уголовное дело.

Фото УГКСЭ Республики Беларусь по Могилевской области.

