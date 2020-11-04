Житель Кобринского района нашел на чердаке отцовского дома самодельный пистолет и патроны, сообщает БЕЛТА.
Официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич рассказала, что мужчина, житель одного из агрогородков района, решил отремонтировать крышу отцовского дома, который перешел к нему по наследству. На чердаке сельчанин нашел пистолет и две коробки с более чем 120 патронами. Об этом он сразу сообщил в милицию.
На место выехала следственно-оперативная группа со специалистом Кобринского межрайонного отдела ГКСЭ. Мужчина пояснил, что когда-то его отец увлекался оружием. Милиционеры изъяли находку и отправили ее на баллистическую экспертизу.
Эксперт установил, что пистолет изготовлен самодельным способом и является ручным стрелковым однозарядным гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы. Установлено, что 116 спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения изготовлены заводским способом и относятся к боеприпасам ручного стрелкового нарезного огнестрельного оружия. Остальные патроны – строительно-монтажные, изготовлены заводским способом и не являются боеприпасами.
По данному факту проводится проверка.
Фото: ГКСЭ
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Житель Кобринского района нашел в отцовском доме самодельный пистолет и патроны
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