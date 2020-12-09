В дежурную часть Каменецкого РОВД обратился житель деревни Долбизно и сообщил, что выкопал на приусадебном участке боеприпасы времен войны. Официальный представитель облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Мужчина проводил земляные работы во дворе своего дома и наткнулся на кусок металла, напоминающий снаряд. Затем он выкопал еще два взрывоопасных предмета.На место происшествия выехали сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Территорию, где обнаружен боеприпас, оперативно перекрыли. По оценке специалистов, найденными объектами являются минометные мины времен Великой Отечественной войны.
УВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним!
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Житель Каменецкого района на приусадебном участке выкопал мины
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович