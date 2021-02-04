Житель деревни Хобное 1953 года рождения пострадал на пожаре в своем доме 23 января. Он пытался самостоятельно справиться с возгоранием, что оказалось не под силу. Пожилой человек получил ожоги, самостоятельно покинул жилье. Огонь потушили прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС. Пострадавшего сельчанина госпитализировали в районную больницу, затем перевели в Гомельскую городскую клиническую больницу №1 в специализированное ожоговое отделение. К сожалению, спасти сельчанина не удалось.
- Вчера он скончался от ран, полученных на пожаре,- сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
В качестве версии, приведшей к бедствию, а затем и к последовавшей трагедии, рассматривалось неосторожное обращение с огнем.
Фото МЧС
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Житель Калинковичского района, ранее пострадавший на пожаре, скончался в Гомеле
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