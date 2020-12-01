Житель Ивацевичского района перевозил в авто три тысячи литров спиртосодержащей жидкости

рассказала:В УВД Брестского облисполкома напоминают, что за хранение или перемещение спиртосодержащей жидкости, превышающей допустимое количество (5 литров) для перемещения и хранения, предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией спиртосодержащей жидкости.С начала года в Брестской области было изъято более 12 тонн спиртосодержащей жидкости.Фото: УВД Брестского облисполкома