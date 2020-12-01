В Ивацевичском районе сотрудники милиции задержали автомобиль Iveco. В салоне транспортного средства обнаружили 600 пластиковых емкостей по 5 литров со спиртосодержащей жидкостью без соответствующих документов.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Инцидент произошел на автодороге «Лида – Слоним – Бытень» вблизи деревни Добрынево Ивацевичского района. За рулем авто находился неработающий 31-летний житель района. Водитель пояснил, что 3000 литров спиртосодержащей жидкости предназначается для личного пользования. Товар на сумму 60 000 рублей изъят. Проводится проверка.
В УВД Брестского облисполкома напоминают, что за хранение или перемещение спиртосодержащей жидкости, превышающей допустимое количество (5 литров) для перемещения и хранения, предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией спиртосодержащей жидкости.
С начала года в Брестской области было изъято более 12 тонн спиртосодержащей жидкости.
Фото: УВД Брестского облисполкома
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Житель Ивацевичского района перевозил в авто три тысячи литров спиртосодержащей жидкости
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