Горожанин похитил крупный рогатый скот одного из районных хозяйств. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.
В прошлом месяце в местный райотдел милиции поступило заявление от руководства ОАО "Победа". Из помещений молочно-товарной фермы в деревне Житлин пропали четыре бычка общим весом 1662 кг. Сумма причиненного ущерба составила BYN 5,2 тыс.
Милиционеры установили личность подозреваемого – ранее судимого и безработного 26-летнего горожанина. В ночное время он выводил животных с территории хозяйства и содержал на участке нежилого дома в деревне Власовцы. Парень продавал бычков на убой знакомому, а вырученные средства тратил на личные нужды.
В отношении жителя Ивацевичей было возбуждено уголовное дело.
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Житель Ивацевичей украл с фермы и продал четырех бычков
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