Житель Ивацевичей украл с фермы и продал четырех бычков

В прошлом месяце в местный райотдел милиции поступило заявление от руководства ОАО "Победа". Из помещений молочно-товарной фермы в деревне Житлин пропали четыре бычка общим весом 1662 кг. Сумма причиненного ущерба составила BYN 5,2 тыс.Милиционеры установили личность подозреваемого – ранее судимого и безработного 26-летнего горожанина. В ночное время он выводил животных с территории хозяйства и содержал на участке нежилого дома в деревне Власовцы. Парень продавал бычков на убой знакомому, а вырученные средства тратил на личные нужды.В отношении жителя Ивацевичей было возбуждено уголовное дело.