Житель Ирландии выиграл в лотерею более 49,5 млн евро

Житель Ирландии выиграл в лотерею шестой по величине суперприз в истории страны.





Джекпот лотереи EuroMillions составил 49 млн 564 тыс. 586 евро, сообщила пресс-служба Национальной лотереи Ирландии.

Удачливый игрок сумел угадать пять выигрышных номеров, а также два дополнительных, передает ТАСС со ссылкой на телеканал RTE.

Лотерея EuroMillions проводится в Европе с 2004 года, сейчас она разыгрывается в 10 европейских странах - Испании, Франции, Великобритании, Австрии, Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Лихтенштейне, Португалии и Швейцарии.

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