Житель Гродно сдавал в ломбард арендованные инструменты

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По материалам уголовного дела, в сентябре 2021 года 44-летний мужчина под предлогом взятия в аренду строительных инструментов в гродненских пунктах проката оформлял на свое имя договоры аренды. После этого дорогостоящий инструмент сдавал в ломбард, а вырученные средства тратил на личные нужды.От действий подозреваемого пострадал 40-летний житель Гродно, который сдавал в аренду профессиональный перфоратор стоимостью более BYN 2000. Фигурант нанес ущерб еще одному предпринимателю из Гродно, который через пункт проката сдавал в аренду циркулярную пилу и нивелир общей стоимостью свыше BYN 700.К настоящему моменту известно, что подозреваемый в мошенничестве горожанин завладел имуществом потерпевших на общую сумму более BYN 6000. Установлено пять фактов противоправной деятельности подозреваемого, но есть основания полагать, что их может быть больше.