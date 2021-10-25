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Житель Гродно сдавал в ломбард арендованные инструменты

Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении 44-летнего жителя областного центра, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщают на сайте Следственного комитета.

Архивное фото

По материалам уголовного дела, в сентябре 2021 года 44-летний мужчина под предлогом взятия в аренду строительных инструментов в гродненских пунктах проката оформлял на свое имя договоры аренды. После этого дорогостоящий инструмент сдавал в ломбард, а вырученные средства тратил на личные нужды.

От действий подозреваемого пострадал 40-летний житель Гродно, который сдавал в аренду профессиональный перфоратор стоимостью более BYN 2000. Фигурант нанес ущерб еще одному предпринимателю из Гродно, который через пункт проката сдавал в аренду циркулярную пилу и нивелир общей стоимостью свыше BYN 700. 

К настоящему моменту известно, что подозреваемый в мошенничестве горожанин завладел имуществом потерпевших на общую сумму более BYN 6000. Установлено пять фактов противоправной деятельности подозреваемого, но есть основания полагать, что их может быть больше. 
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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