37-летний мужчина 3 ноября разбил пять автомобилей около Октябрьского РОВД Гродно. При обыске у него дома обнаружили и изъяли наркотическое вещество и два корпуса от ручек с нагаром, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
По изъятым объектам назначены экспертизы, производство которых поручено экспертам УГКСЭ по Гродненской области. Установили: вещество является смесью особо опасных психотропных веществ, которые употребляются при курении. На изъятых корпусах ручек также зафиксировали следовые количества психотропа.
Помимо хулиганства, в отношении гродненца также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 (незаконный оборот психотропных веществ) УК, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Заключительная правовая оценка его действиям будет дана после расследования.
Фото: ГКСЭ
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Житель Гродно разбил пять автомобилей. При обыске у него нашли психотропы
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