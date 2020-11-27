Житель облцентра стал жертвой интернет-мошенников, когда попытался приобрести криптовалюту. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.
Фото носит иллюстративный характер
Инцидент произошел 9 ноября. 59-летний местный житель на одном из сайтов наткнулся на выгодное предложение о покупке крипты. Он связался с продавцом, а затем перевел ему 372 рубля. Через время мужчина не получил обещанную криптовалюту. Когда осознал, что сделка оказалась мошенничеством – обратился в органы.
На данный момент идет расследование. Личность подозреваемых устанавливается.
Помните, безопасней всего делать покупки на сайтах официальных дилеров, кроме того обращайте внимание не является ли данная страница «фишинговым сайтом», различие может быть в нескольких символах. И самое главное, если товар продается по явно заниженной цене, то возможно есть подвох.
Фото: pixabay.com
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Житель Гродно пытался купить криптовалюту и остался без реальных денег
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