Житель Городка совершил нападение с ножом на милиционера.
Инцидент произошел 5 июля в 2:30. В милицию обратилась 31-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее избивает 42-летний сожитель. Правоохранители выбыли на место вызова, однако мужчина успел скрыться.
Через время сотрудники милиции услышали удар по служебному автомобилю. Приоткрыв дверь, водитель транспортного средства от горожанина получил удар ножом в область виска. Несмотря на ранение, милиционеру вместе с напарниками удалось задержать злоумышленника.
– На данный момент жизни пострадавшему ничего не угрожает, – сообщил sb.by официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко. – 42-летний мужчина задержан. На момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1.14 ч. 1 ст. 139 УК Беларуси. Следователи дадут правовую оценку его действиям. Ранее мужчина не привлекался.
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Житель Городка напал с ножом на милиционера
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