Житель Городка напал с ножом на милиционера

Инцидент произошел 5 июля в 2:30. В милицию обратилась 31-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее избивает 42-летний сожитель. Правоохранители выбыли на место вызова, однако мужчина успел скрыться.Через время сотрудники милиции услышали удар по служебному автомобилю. Приоткрыв дверь, водитель транспортного средства от горожанина получил удар ножом в область виска. Несмотря на ранение, милиционеру вместе с напарниками удалось задержать злоумышленника.сообщил sb.by