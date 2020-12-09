В оперативно-дежурную службу могилевской милиции за помощью обратился сотрудник магазина одежды, расположенного в торговом центре на окраине города. Он пожаловался, что неизвестный похитил две мужские куртки, причинив ущерб торговому объекту.
Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова рассказала:
– Сотрудники уголовного розыска всего за несколько часов сумели разобраться в произошедшем. Предметы гардероба забрал 34-летний неработающий, ранее уже судимый за кражи житель Гомеля, который был в нашем городе проездом. Вместе с приятельницей он зашел в торговый центр, прошелся по отделам, из одного незаметно унес две куртки. На вопрос, зачем так поступил, ответил вполне откровенно: потребовались деньги, чтобы провести досуг с приятельницей. А поскольку гражданин нигде не работает, а жить хотел на широкую ногу, решился на крайнюю меру – воровство.
По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева майора милиции Игоря Кириловича, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Опубликовано:
847
Житель Гомеля украл одежду в могилевском торговом центре
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: ЧУЙКО Павел Викторович