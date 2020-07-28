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Житель Глуска обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему трехмесячному сыну

Следственное управление УСК по Могилевской области завершило расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности трехмесячному ребенку. В совершении преступления обвиняется 32-летний отец мальчика. Об этом сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Анастасия Лавринович.


Следствие установило: 24 апреля обвиняемый с гражданской супругой и двумя детьми были в гостях у бабушки малышей в одной из деревень Глусского района. Весь день  мужчина пил спиртное, а ночью поссорился с сожительницей. Он взял на руки трехмесячного сына, одетого в легкую одежду, и вышел во двор, намереваясь возвратиться домой в Глуск. Мать малыша пыталась этому воспрепятствовать, однако обвиняемый убедил ее, что мальчик в безопасности. 

Она вернулась в дом и уснула рядом со старшим ребенком, а проснувшись, обнаружила сожителя, спавшего в другой комнате. Малыша рядом не было, вскоре его нашли во дворе дома без признаков жизни.

Было возбуждено уголовное дело, следователи провели ряд осмотров, проверок, допросов и очных ставок. Выяснилось, что смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, которая могла образоваться при падении отца мальчика, удерживающего ребенка, с высоты собственного роста. Эксперты исключили причинение указанной травмы ребенку в результате нанесения ему удара.

Главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская рассказала:

– Также в отношении обвиняемого проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно ее выводам мужчина психическим расстройством не страдал, в момент совершения деяния находился в состоянии острой неосложненной интоксикации вследствие употребления алкоголя, которое не лишало его возможности сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.


В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Однако всех обстоятельств произошедшего вспомнить не смог, так как во время происшествия был нетрезвым. При освидетельствовании обвиняемого в момент задержания концентрация этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составила 2,9 промилле. При этом он не отрицает, что мог упасть вместе с мальчиком, причинив ему смертельную травму. По результатам экспертного исследования у мужчины выявлены телесные повреждения, характерные для падения.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 144 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности). Он находится под стражей.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Фото: СК
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