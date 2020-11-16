В Дубровенском районе мужчина погиб под колесами грузового поезда

Фото из архива.

Инцидент произошел вечером 15 ноября возле железнодорожной станции Осиновка Дубровенского района.Мужчина в состоянии алкогольного опьянения переходил железнодорожное полотно по нерегулируемому пешеходному переходу. Поднять велосипед на платформу он сумел, однако забраться самому не получилось. Несмотря на экстренное торможение поезда, избежать наезда не удалось. От полученных травм мужчина скончался.Личность погибшего установлена. Им оказался местный житель 1971 года рождения.Как сообщили в Витебском ОВДТ, с начала года на объектах железнодорожного транспорта на территории Витебской области травмы получили 13 человек, из них восемь – несовместимые с жизнью.Чтобы не оказаться под колесами поезда, важно помнить и соблюдать элементарные правила безопасности. В частности, пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами. Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. При приближении железнодорожного транспорта следует остановиться, пропустить его и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.Проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин (ч. 5 ст. 18.3 КоАП).