На трассе М-10 вблизи Пинска сотрудники задержали грузовик, в прицепе которого обнаружили 700 пластиковых емкостей со спиртосодержащей жидкостью без соответствующих документов. Общая сумма перевозимой жидкости – 140 000 рублей. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– На автодороге М-10 \Кобрин – Гомель – граница РФ вблизи Пинска сотрудники УБЭП УВД, Пинского ГОВД и Брестского РОВД задержали грузовую автомашину Scania под управлением 33-летнего жителя Дрогичина. В прицепе автомобиля обнаружено 700 пластиковых емкостей объемом по 10 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью без соответствующих документов, а также картонные упаковки для фасовки водки в количестве 2550 штук. Cпиртосодержащая жидкость общим объемом 7000 литров изъята. Назначена экспертиза. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией спиртосодержащей жидкости, превышающей количество, допустимое для перемещения или хранения (5 литров).
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Житель Дрогичина перевозил в грузовике 7 тонн спиртосодержащей жидкости
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ