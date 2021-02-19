В начале девятого часа вечера мужчина сам позвонил в службу спасения. Он рассказал, что пару часов назад отправился навестить мать и заблудился в поле между деревнями Красный Партизан Добрушского района и Азаричи Брянской области Российской Федерации.
– На поиски заблудившегося человека были направлены спасатели Добрушского района, поисковая служба пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС, работники милиции и оперативного подразделения органов пограничной службы, а также Пинский РОСН, – рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
В 22:18 сотрудниками оперативного подразделения органов пограничной службы в поле рядом с границей мужчину обнаружили. Из-за сложных погодных условий и большой высоты снежного покрова для транспортировки пострадавшего к работникам скорой медицинской службы были направлены спасатели поисковой службы пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС со снегоходом "Тайга 551". Мужчину погрузили на снегоход и доставили к медикам. Те констатировали, что он получил общее переохлаждение и обморожение, и доставили его в больницу.
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Житель Добрушского района заблудился в поле
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