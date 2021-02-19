Житель Добрушского района заблудился в поле

– рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.В 22:18 сотрудниками оперативного подразделения органов пограничной службы в поле рядом с границей мужчину обнаружили. Из-за сложных погодных условий и большой высоты снежного покрова для транспортировки пострадавшего к работникам скорой медицинской службы были направлены спасатели поисковой службы пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС со снегоходом "Тайга 551". Мужчину погрузили на снегоход и доставили к медикам. Те констатировали, что он получил общее переохлаждение и обморожение, и доставили его в больницу.