Макет боевого советского самолета житель агрогородка Жгунь Василий Журавлев, заведующий клубом войсковой части 11724, планирует установить на крыше автомобиля. Больше месяца в свободное от основной работы время он мастерит, красит, уточняет информацию в интернете. Увлечение разделяет и супруга Василия. Ее задача – сшить форму для кукольных пилотов.
– Мой самолет, конечно, не взлетит, – говорит мастер. – Но, надеюсь, у меня получится порадовать ветеранов, удивить товарищей. С ними в праздничной колонне проедем по весям Добрушчины. Главное же в моей задумке – помнить подвиг фронтовиков, рассказывать о нем своим детям, ведь на таких вот подручных средствах, как макет самолета, это выглядит очень убедительно.
Фото: vdobrushe.by
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Житель Добрушского района ко Дню Победы создает макет боевого самолета
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