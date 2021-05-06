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  2. Житель Добрушского района ко Дню Победы создает макет боевого самолета

Житель Добрушского района ко Дню Победы создает макет боевого самолета

Макет боевого советского самолета житель агрогородка Жгунь Василий Журавлев, заведующий клубом войсковой части 11724, планирует установить на крыше автомобиля. Больше месяца в свободное от основной работы время он мастерит, красит, уточняет информацию в интернете. Увлечение разделяет и супруга Василия. Ее задача – сшить форму для кукольных пилотов. 


Мой самолет, конечно, не взлетит, – говорит мастер. – Но, надеюсь, у меня получится порадовать ветеранов, удивить товарищей. С ними в праздничной колонне проедем по весям Добрушчины. Главное же в моей задумке – помнить подвиг фронтовиков, рассказывать о нем своим детям, ведь на таких вот подручных средствах, как макет самолета, это выглядит очень убедительно. 



Фото: vdobrushe.by
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